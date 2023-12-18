×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hürriyet Gazetesi'nin sembol ismi Hasan Kılıç'ı kaybettik

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Kılıç#Gazeteci#Hürriyet Gazetesi
Hürriyet Gazetesinin sembol ismi Hasan Kılıçı kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 21:00

Hürriyet’in çok uzun yıllardır sorumlu yazıişleri müdürlüğünü yürüten, Hasan Kılıç İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Hürriyet’in adeta demirbaşlarındandı Hasan Kılıç. Hürriyet’e 1989’dan beridir emek vermişti. Akşamları gelir, prova gazetesindeki haberleri tek tek okur, yazım hatalarını da altını çizerek düzeltirdi. Yeni, eski tüm çalışanlar ona Hasan Ağabey derdi. Çok kibar ve sakindi. Kadınların tümüne “Gül” diye hitap ederdi. Bu hitabı meşhurdu. Memleketi Bafra’ya adeta aşıktı. En iyi pidenin Bafra’da yapıldığını anlata anlata bitiremez, bu muhabbetin sonunda da herkese mutlaka pide ısmarlardı. Ne kadar tok olsanız da o pideden mutlaka bir parça almalıydınız, yoksa kızardı.

MESLEKTE BAŞARI DOLU 53 YIL

Hasan Ağabey 1944 yılında Bafra’da dünyaya gelmiş, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu’ndan mezun olmasının ardından 1970 yılında gazeteciliğe başlamıştı. Günaydın, Tan ve Sabah gazetelerinde çalıştıktan sonra Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu. 1989’daki bu transferin ardından 2014 yılına kadar kesintisiz olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 2017’de bir kez daha Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak aramıza döndü. Hasan Kılıç evliydi ve Baran isminde bir oğlu vardı. Kılıç, yarın ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camisi’nde cenaze namazının ardından Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Kılıç#Gazeteci#Hürriyet Gazetesi

BAKMADAN GEÇME!