Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#BAYKAR#İSTANBUL#Hadımköy
Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 15:11

BAYKAR sosyal medya hesabından, 'Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

BAYKAR'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamamızdır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, BAYKAR'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.

İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alınmasıyla ilgili açıklama

Haberle ilgili daha fazlası:
#BAYKAR#İSTANBUL#Hadımköy

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni