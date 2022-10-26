Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

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Değişen iklim koşulları nedeniyle “yeni normal” olarak görülmeye başlanan aşırı hava olayları hayatımızı günden güne daha çok etkiliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, 50 yıl öncesine kadar her sene fırtınalar, seller ve sıcak hava dalgaları nedeniyle ortalama 711 felaket yaşanırken, 2000-2009 yılları arasında bu sayı 3 bin 500’e; 200-2019 yılları arasında 7 bin 348’e çıktı.

AŞIRI HAVA OLAYLARI SÜREKLİ ARTIYOR

2010, 2018 ve 2020 yıllarında yaşanan rekor sıcaklıklar aşırı hava olaylarını tetikledi.

2021 ise tüm zamanların en çok aşırı hava olaylarının yaşandığı yıl oldu. Geçen yıl iklim krizi nedeniyle 1024 aşırı hava olayının görüldüğü Türkiye’de, sayısı ve şiddeti artan 1024 aşırı hava olayı kaydedildi. Bir önceki yıl bu oran 984; 2010 yılında ise sadece 556’ydı.

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Bu rakamlar her yıl günde ortalama 21 felaket yaşadığımız anlamına geliyor. Peki ama havamız nasıl bozuldu?

Yaşanan ekstrem hava olaylarıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ülkemizin iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkileneceğini ve daha şimdiden sert hava koşullarının etkilerinin derinden hissedildiğini söyledi.

BİR YANDA SEL, BİR YANDA KURAKLIK

“İki aylık yağmur bir günde yağdı”; “Eğer kuraklık devam ederse…”; “Tarlayı ektik ancak yağış yok” gibi cümleleri fazlasıyla duyar olduk.

İlkim değişikliğiyle birlikte yaşadığımız coğrafyada sıcaklıklar yükselirken olağan hava olaylarında sıra dışı değişiklikler yaşanıyor. Bir bölgede kuraklık görülürken, çok uzak olmayan bir diğer bölgede aşırı yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geliyor.

Peki günlük hayatımız nasıl etkilenecek? Gezegeni ve ülkemizi önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Yanıtları ‘Havamız Bozuldu’da…

Belgesel serimizin ilk bölümü ‘Köprüden Önce Son Çıkış’ın linki de izleyemeyenler için aşağıda: