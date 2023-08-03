Hürmetçi Sazlığı’na kimse dokunamayacak

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Kayseri’de bulunan Hürmetçi Sazlığı (Karasaz) sulak alanı; büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angut, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.
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Yaban hayatı için önemli olan Hürmetçi Sazlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ‘Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü’ kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.