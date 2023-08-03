Hürmetçi Sazlığı’na kimse dokunamayacak

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Yaban hayatı için önemli olan Hürmetçi Sazlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ‘Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü’ kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.