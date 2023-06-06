Hulusi Akar, görevden ayrılışı dolayısıyla veda mesajı yayımladı

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Eski bakan Akar yayımladığı mesajda, “Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığımız görevimizi, sizlerle birlikte alnımızın akıyla tamamlamış olmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum. Tarihi bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen bu hayati görevi, siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımla birlikte ifa etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak; karada, denizde ve havada hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla hep birlikte çalıştık, arkadaşlarımızın fedakarlık ve kahramanlığını yakından müşahede ettik. Bu hassas dönemde ülkemiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne hâline gelmiş; etki alanı üç kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur. Bu çerçevede yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığımız da bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmiştir, etmektedir” ifadelerini kullandı.

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YAPILAN OPERASYONLARA VURGU YAPTI

Görev süresi boyunca yapılan operasyonlara değinen Akar, “Görev süremiz boyunca; hudutlarımızın korunmasına yönelik bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirler hayata geçirilirken terörle mücadelede ise belirlediğimiz ‘Terörist neredeyse hedef orasıdır’ anlayışıyla ve ‘Terörü kaynağında yok etme’ konseptiyle yurt içinde ve sınır ötesinde geniş kapsamlı harekatlar başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çukur Operasyonları ve müteakiben icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı, Bahar Kalkanı ve Pençe Kilit Harekâtları ve diğer operasyonlar ile “Girilemez!” denilen yerlere girilmiş, “Ulaşılamaz!” denilen yerlere ulaşılmış, Mehmetçiğin büyük başarısıyla terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edilmiştir. Böylece yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş; ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir” ifadelerine yer verdi.

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ULUSLARARASI ÇALIŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası çalışmaları vurgulayan Akar, “Terörle mücadelenin yanı sıra Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatleri kararlılıkla korunmuştur. Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere Somali, Katar, Kosova ve Bosna-Hersek gibi dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek verilmiştir. Bu süreçte özellikle iki devlet tek millet anlayışında olduğumuz can gardaşımız Azerbaycan’ın öz toprağı Karabağ’ı işgalden kurtarma mücadelesinde Tek Vatan Harekatı’nda yanında olunmuştur. NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile bölge ve dünya barışına katkılar sağlanmış, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması gibi uluslararası ve diplomatik girişimlerde etkin, önemli, yapıcı, çözüm odaklı ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenilmiştir. Tüm bu faaliyetleri icra ederken ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra edilmiştir. TSK, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde vatandaşımızın yanında olmuştur. Şu anda da hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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"TÜM BU BAŞARILARDA EN BÜYÜK PAY..."

Silah ve mesai arkadaşlarına teşekkür eden Akar, “Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Tüm bu başarılarda en büyük pay, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere; yüksek görev ve sorumluluk bilinciyle fedakârca çalışan siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarıma aittir. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir personeli, gece-gündüz demeden karada, denizde ve havada olağanüstü gayretle çalışarak kendilerine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilen görevleri, büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getireceğinden, asil Türk milletinin sevgi ve güvenine lâyık olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yoktur” ifadelerine yer verdi.

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'DUASIYLA BİZLERE GÜÇ VEREN ASİL MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin başında olduğunu belirten Akar, “Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri; binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin, sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Sevgisi, güveni ve duasıyla bizlere güç veren asil milletimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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SİLAH VE MESAİ ARKADAŞLARINA BAŞARILAR DİLEDİ

Silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Akar’ın yayımladığı mesajda, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima daha ileriye gitmesi için emek harcayan ve değerli katkılarda bulunan başta birlikte çalıştığım Genelkurmay Başkanımıza, Kuvvet Komutanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza, asker ve sivil tüm personelimize, Mehmetçiklerimize; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla birlikte omuz omuza çalışan Jandarma Personeli, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucularımıza ve emekli mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyor; aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Savunma ve güvenliğimiz için, vatan, bayrak ve Cumhuriyet için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden ve tüm başarılardaki en büyük pay sahibi şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor; ne yaparsak yapalım, minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz değerli ailelerine de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda dahi karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyor; alınlarından öpüyorum” denildi.

YAŞAR GÜLER’İ KUTLADI

Bakanlık görevini devralan YAŞAR GÜLER’i kutlayan Akar, “Bu vesileyle Milli Savunma Bakanlığı görevini devralan yarım asırlık silah ve mesai arkadaşım çok değerli kardeşim emekli Orgeneral Sayın Yaşar Güler’i kutluyor; emir ve komutasında başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Sayın Bakanımıza, değerli kardeşime yeni görevinde üstün başarılarının devamını diliyor; ailesiyle, torunlarıyla birlikte mutlu, huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Kıymetli aile fertlerinizle birlikte huzur ve esenlik dolu bir ömür geçirmeniz temennisiyle hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. Milli Savunma Bakanlığına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına emir-komuta etmenin gururuyla sizlere arzıveda ederken her birinizin gözlerinden öpüyorum. ‘En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmak’ düsturuyla bundan sonra da asil milletimize hizmet etmeye Gazi Meclisimizin çatısı altında devam edeceğim. Bizlere vatan, millet, Cumhuriyet ve sancak için çalışma imkânı ve fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerine yer verdi.