Hulusi Akar: Ermenistan savaş suçu işliyor

Akar bu toplantıda Ermenistan’ın sivil bölgeleri hedef almasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Terör örgütleriyle bile iş birliği yapan Ermenistan cephede kahraman Azerbaycan ordusu karşısında büyük hüsrana uğrayınca, önce yalanlarla kara propagandaya sarıldı. Hepsinin de yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Şimdi de barbarca ve terör estirircesine masum sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor. Ermenistan sivilleri hedef alarak bu şekilde savaş suçu işliyor.” Akar dün, Stoltenberg’le de görüştü. Görüşmede başta Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’ndaki teknik toplantılar konularında görüş alışverişinde bulunuldu.