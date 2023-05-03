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MSB: Hudutlarda 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

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#MSB#Hudut Kartalları#Sınır
MSB: Hudutlarda 6sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK-PYD/YPG ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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#MSB#Hudut Kartalları#Sınır

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