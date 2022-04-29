Hududa 'kilit' vuruyoruz

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce Valiliği’nin önceki akşam düzenlediği iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Akar, burada yaptığı konuşmada Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde yapılan harekâta Pençe-Kilit ismi verilmesinin bir anlamı olduğunu belirterek, “Bu operasyonla hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz.Yurtiçinde ve sınır ötesinde mücadelemize en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde” dedi.