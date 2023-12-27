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HÜDA-PAR’ın ‘özerklik’ çıkışı: Tunç: Tartışması bile olmaz

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#Zekeriya Yapıcıoğlu#HÜDA-PAR#Yılmaz Tunç
HÜDA-PAR’ın ‘özerklik’ çıkışı: Tunç: Tartışması bile olmaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 07:00

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Meclis’te bütçe görüşmelerinde, “eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışma açılabilmesi” önerisine Cumhur İttfakı’nın ortağı AK Parti’den tepki geldi.

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Meclis Genel Kurulu’nda bütçenin lehinde son sözü Yapıcıoğlu’nun almasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Siz bu bütçeyi savunmak için bir partinin genel başkanına konuşma verdiniz. Bu arkadaş, ‘Eyalet sistemi, özerklik, federasyon’ gibi tüm modeller üzerinde serbestçe tartışmalıyız’ dedi” diye konuştu. Bunun üzerine yeniden söz alan Yapıcıoğlu, “Parti programımızın 37’nci sayfasında diyoruz ki: ‘Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir’ diyoruz. Ne zaman özerklik istedik ya da ‘Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz’ diye bir şey söyledik? Siz okuduğumuzu anlamıyorsanız, o zaman buralarda oturmayın” dedi.

AÇIKLAMA TALEBİ

CHP ve İYİ Parti sözcüleri dün HÜDA-PAR milletvekillerine listesinde yer veren AK Parti yönetiminden açıklama istedi. Gazetecilerin sorusu üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bunların tartışılması bir kere söz konusu olamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasa’nın 3. Maddesi açık; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu 3’üncü madde Anayasamızın değiştirilemez maddelerindendir. Dolayısıyla değiştirilemez maddelerin tartışılmasıyla ilgili bir durum söz konusu olamaz” dedi.  

 

 

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#Zekeriya Yapıcıoğlu#HÜDA-PAR#Yılmaz Tunç

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