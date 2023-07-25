HÜDA PAR saldırganı kamerada

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Görüntülerde A.S.’nin, binanın içinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin’i dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir’i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin’in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.’nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

Kısa süre sonra yakalanıp tutuklanan saldırgan kamera görüntülerinde elinde bıçakla görülüyor.