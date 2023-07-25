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HÜDA PAR saldırganı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#HÜDA PAR#Sacit Pişgin
HÜDA PAR saldırganı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

ADANA’da cumartesi günü HÜDA PAR İl Başkanlığı’nda namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin’i (33) bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir’i (62) de yaralayan 71 yaşındaki A.S.’nin saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde A.S.’nin, binanın içinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin’i dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir’i kovaladığı görüldü. Yaralı Pişgin’in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.’nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

Kısa süre sonra yakalanıp tutuklanan saldırgan kamera görüntülerinde elinde bıçakla görülüyor.

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#ADANA#HÜDA PAR#Sacit Pişgin