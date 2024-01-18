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HSK kararnamesiyle Ankara ve İstanbul'da başsavcılıklara atama: İşte yeni başsavcılar...

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#HSK#Kararname#Başsavcı
HSK kararnamesiyle Ankara ve İstanbulda başsavcılıklara atama: İşte yeni başsavcılar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 14:47

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ise İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

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HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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#HSK#Kararname#Başsavcı

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