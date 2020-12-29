MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
GeriGündem HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 04:52 | Son Güncelleme:

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Olgoogle-news

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle