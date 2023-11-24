×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

HSK ihbar edilen yargıcı geçici uzaklaştırdı

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Uçar#HSK#İhbar
HSK ihbar edilen yargıcı geçici uzaklaştırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın ihbar dilekçesinin ardından inceleme başlatan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi harekete geçti.

Haberin Devamı

HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki “rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hâkim Sidar Demiroğlu’nu, müfettişlerin ön raporu doğrultusunda açığa aldı.

Demiroğlu ile ilgili soruşturma tamamlanınca hakkında disiplin ve cezai işlem yapılıp yapılmamasına da daire karar verecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar, HSK’ya adliyede çıkar karşılığında uyuşturucu satıcılarına ve yasadışı bahisçilere tahliye ile erişim engeli kararı verildiğine ilişkin ihbar dilekçesi yazmıştı. Başsavcı Uçar, daha önce sulh ceza hâkimi olarak görev yapan Demiroğlu’nun bir dizi usulsüz işleme imza attığını iddia etmişti. Uçar’ın dilekçesinde hâkim Demiroğlu’nun, usulsüz erişim engeli kararları yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan kişilerin tahliyesini sağladığı da öne sürülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Uçar#HSK#İhbar

BAKMADAN GEÇME!