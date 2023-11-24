HSK ihbar edilen yargıcı geçici uzaklaştırdı

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HSK, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki “rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hâkim Sidar Demiroğlu’nu, müfettişlerin ön raporu doğrultusunda açığa aldı.

Demiroğlu ile ilgili soruşturma tamamlanınca hakkında disiplin ve cezai işlem yapılıp yapılmamasına da daire karar verecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar, HSK’ya adliyede çıkar karşılığında uyuşturucu satıcılarına ve yasadışı bahisçilere tahliye ile erişim engeli kararı verildiğine ilişkin ihbar dilekçesi yazmıştı. Başsavcı Uçar, daha önce sulh ceza hâkimi olarak görev yapan Demiroğlu’nun bir dizi usulsüz işleme imza attığını iddia etmişti. Uçar’ın dilekçesinde hâkim Demiroğlu’nun, usulsüz erişim engeli kararları yanı sıra uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan kişilerin tahliyesini sağladığı da öne sürülmüştü.