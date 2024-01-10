Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay’ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7’si tutuklu 7’si tutuksuz 14 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları da hazır bulundu.



"KAÇMA İMKANIM VARKEN KAÇMADIM"



Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Durmuşoğlu, "O dönemde kaçma imkanım varken kaçmadım saklanmadım ama haksız yere 2 buçuk yıldır tutukluyum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum’’ dedi.



Sanıklardan Oğuz Karakaya ise savunmasında, Ogün Samast’ın şaibeli beyanları üzerine soruşturma yürütüldüğünü söyledi.



MÜTALAA HAZIRLANACAK



Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysel Şahin ve Yavuz Karakaya'nın üzerine atılı suçların niteliği ve mevcut delilleri dikkate alarak bu hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.