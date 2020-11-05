Fidan Keskin Gezgin için Bornova’daki Hacılarkırı Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Fidan Keskin Gezgin’in eşi Uğur Gezgin tören boyunca oğlu Atakan’ın elini bırakmadı. Uğur Gezgin oğluna, “Oğlum annene hoşça kal de” diye fısıldadı. Bunun üzerine Atakan, annesinin tabutuna dokunarak, “Hoşça kal anne” dedi. O anlar törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

20 DAKİKA ÖNCE PARKTALARMIŞ

Uğur Gezgin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ayda’yı 2 dakika görebildim. Tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu için göstermiyorlar. Yaşamsal fonksiyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece vücudu susuz kalmış. Onunla ilgili takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda Ayda’yı kucağıma alacağım. 1996 yılından beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım.

Mahallemden, semtimden her şeyinden mutluyum. Her zaman deprem korkum vardı. Altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de daha sağlam, lüks yerlerde oturmak isterdim. Ancak maddi imkânım bu kadar.



Depremden 20 dakika önce eşimle telefonda görüştüm. Parktalardı, oynuyorlardı. Depremden bir dakika önce WhatsApp’tan çevrim içi olmuş. Büyük ihtimal parktan döndükleri için COVID-19 nedeniyle üstünü çıkarıyorlardı. Çamaşır makinesinin önünde bu olay gerçekleşti. Oğlum Atakan okuldaydı, ben de işyerindeydim. Ayda ve annesi içeride kalmış.”