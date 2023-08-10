Hoş geldin Erdem... Deprem tedavisini aksatmıştı lösemiyi yendi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Derya ve Ferdi Yıldız çiftinin 3 çocuğundan Erdem Yıldız’a, 2020 yılında başını çarpması sonucunda hissettiği ağrı nedeniyle götürüldüğü hastanede ‘hemofagositik lenfohistiyositoz’ (HLH) tanısı konuldu. Hastalığının 2’nci evrede olduğu belirlenen Yıldız, hastanede tedaviye alındı.

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Ancak Erdem’in tedavisi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aksadı. Depremde Yıldız Ailesi’nin oturduğu ev ağır hasar gördü. Eve giremeyen aile, LÖSEV’in davetiyle Ankara’ya, lösemili çocukların yaşadığı vakfa ait Lösemili Çocuklar Köyü’ne taşındı. Erdem Yıldız, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde devam eden tedaviyle depremden 6 ay sonra lösemiyi yendi. Hastalığı nedeniyle 1’inci sınıfı kendi okulunda tamamlayamayan Erdem, eğitim hayatına da LÖSEV Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak devam edecek. Erdem’in annesi Derya Yıldız aynı hastanede mutfak işçisi, babası Ferdi Yıldız ise bahçıvan olarak işe başladı. Baba Ferdi Yıldız, “Şu an çok iyi, sağlığına kavuşmuş, cıvıl cıvıl” derken, anne Derya Yıldız da oğlunun hastalığı tamamen atlattığını ve çok mutlu olduklarını söyledi.