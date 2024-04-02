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Hortuma tutunarak inen itfaiyeci düştü

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayapınar#Yangın
Hortuma tutunarak inen itfaiyeci düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde 11 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, apartman sakinleri evlerini tahliye etti.

Çatıya çıkan itfaiye eri H.E., hızla yayılan yangında alevlerin arasında kaldı. Mahsur kalan H.E., kendisine uzatılan itfaiye hortumuna tutunarak 11 katlı binanın çatısından aşağıya doğru inmeye çalıştı. Bu sırada eli hortumdan kayan H.E., metrelerce yükseklikten düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, H.E. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. H.E.’nin ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Bu sırada çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

 

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#Diyarbakır#Kayapınar#Yangın

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