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Horoz dövüşüne suçüstü... 80 hayvan kurtarıldı

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#Polis#Adana#Yüreğir
Horoz dövüşüne suçüstü... 80 hayvan kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 07:00

Adana Yüreğir’de, polis ekipleri bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

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Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

205 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan 32 kişiye ‘kumar oynamak’ suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL’ye de el koydu. Gözaltına alınan işyeri sahibi İlyas Ş. (54) ifadesinde suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.’ye ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem uygulandı. Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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#Polis#Adana#Yüreğir

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