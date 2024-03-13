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Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye ceza yağdı

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#Gaziantep#Horoz Dövüşü#Bahis
Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 15:13

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin, horoz dövüştürülüp bahis oynatılan hayvan çiftliğine düzenlediği operasyonda 26 kişiye 180 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler çiftliğe operasyon düzenledi, kumar oynarken yakalanan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 180 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Çiftlikte yapılan aramada, 11 canlı hayvan taşıma çantası, 11 horoz ve 2 horoz dövüştürmek için yapılmış ring ele geçirildi. Ele geçirilen horozlar, kafesleri ile birlikte hayvanat bahçesine teslim edildi.

Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye ceza yağdı

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#Gaziantep#Horoz Dövüşü#Bahis

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