Hopa protestosuna 2’nci kez takipsizlik

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Polisin orantısız güç kullandığı iddiasıyla aynı gün Ankara’da gerçekleşen protesto gösterilerinde, aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 14 kişi, gözaltına alınırken ‘kötü muameleye maruz kaldıkları’ iddiasıyla polislerden şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “kasten yaralamak, hakaret, tehdit, cinsel taciz, görevi kötüye kullanmak” suçlarında polisler hakkında soruşturma açtı.

AYM: HAK İHLALİ

Savcılık, polisin zor kullanma yetkisini kullandığını savunarak, 2105’te takipsizlik kararı verdi. Dosya AYM’ye taşındı. AYM, 2020’de “kötü muamele yasağının ihlal” edildiğine hükmetti. Yeniden başlatılan soruşturmada savcılık 16 şüpheli polisi tespit etti ancak ifadeleri alınmadı. Savcılık, zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, polislere isnat edilen hakaret, tehdit ve cinsel taciz suçları yönünden yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı iddia edildi.