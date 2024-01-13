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Hollandalı çete lideri Bolle Jos'un erkek kardeşi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

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#İstanbul#Hollanda#Çete Lideri
Hollandalı çete lideri Bolle Josun erkek kardeşi İstanbulda düzenlenen operasyonla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 10:40

Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

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Hollandalı firari suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstanbul emniyeti adresini tespit ettikleri şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalanarak gözaltına alındı.

BİR SÜREDİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORMUŞ

Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisinin arama listesindeyken aynı zamanda AB'nin en çok aranan suçlular listesinde de başı çekiyor.

Jos Leijdekkers, Ekim 2019'da Amsterdam Zuidas'taki lüks dairesinden kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Naima Jillal'ın kaybolmasına karışmakla da suçlanıyor.

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#İstanbul#Hollanda#Çete Lideri

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