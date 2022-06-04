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Hollanda’dan geri alındı... O kitabe evine geliyor

#Kitabe#Hollanda#Türkiye
Hollanda’dan geri alındı... O kitabe evine geliyor

Adalet Bakanlığı, Bozgoca Camisi’nden çalınan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Hollanda’dan geri aldı. Şu anda Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’nde olan kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilecek.

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İstanbul’un Şile Bozgoca Köyü’ndeki camiye ait tarihi kitabe yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldı.

Hollanda’da 17 Eylül 2021’de açık arttırma ile müzayedede satıldı. Şile Başsavcılığı, kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan kitabe ile ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında tarihi kitabenin Türkiye’ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı’na gönderildi. Hollanda, Türkiye’nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iadesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını iletti. Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hollanda’ya yapılan ziyaret kapsamında tarihi kitabe geçen hafta Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’ne teslim edildi.

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