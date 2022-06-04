Hollanda’dan geri alındı... O kitabe evine geliyor

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İstanbul’un Şile Bozgoca Köyü’ndeki camiye ait tarihi kitabe yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldı.

Hollanda’da 17 Eylül 2021’de açık arttırma ile müzayedede satıldı. Şile Başsavcılığı, kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan kitabe ile ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında tarihi kitabenin Türkiye’ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi.



Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı’na gönderildi. Hollanda, Türkiye’nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iadesine karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını iletti. Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Hollanda’ya yapılan ziyaret kapsamında tarihi kitabe geçen hafta Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği’ne teslim edildi.