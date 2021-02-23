Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü
ÇORUM’un Dodurga ilçesinde polis ekipleri, Hollanda’dan zarf içinde gönderilen ‘Liserjik Asit Dietilamid’ adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili suçüstü yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hollanda'dan Çorum’un Dodurga ilçesine uyuşturucu madde geleceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Kargo şirketi önünde önlem alan sivil polisler, bahse konu zarfı teslim alan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kalın posta zarfı içinde kullanıma hazır hale getirildiği tespit edilen ‘Liserjik Asit Dietilamid’ adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.