Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Hollanda Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

Hollanda üzerinden oturma izni alarak sigortalı şekilde çalışmak isteyen pek çok vatandaş, bu ülke üzerinden nasıl vatandaşlık hakkı alınacağına dair araştırma gerçekleştirmektedir. Bu konuda en önemli kriter kaçak yollarla Hollanda’ya giriş yapılmamasıdır. Bunun dışında farklı amaçlar doğrultusunda Hollanda'ya gidildiğinde, gerekli kriterler yerine getirildiğinde Hollanda vatandaşlığı için başvuru yapılabilmektedir.

Hollanda Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

2 farklı seçenek üzerinden Hollanda vatandaşlığı alma hakkı bulunmaktadır. Bunlardan biri Hollanda yaşamına uyum sağlamış süreyi geçirmek ya da bir Hollanda vatandaşıyla evlenmektir. Tabii bu iki olanak kendi içinde farklı kriterler barındırmaktadır. Bu doğrultuda en az 5 yıl (60 ay) Hollanda'da sigortalı olarak çalışma hakkı ve oturma izni elde edilmiş olmak gerekmektedir.

Diğer taraftan en az 3 yıl süreyle bir Hollanda vatandaşıyla evli kalmak üzerinden vatandaşlık için başvuru hakkı elde edilebilir. Ancak evlilik üzerinden yapılan Hollanda vatandaşlığı başvurusu sırasında, Türk vatandaşlığı kaybedilmektedir.

Hollanda Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

Hollanda vatandaşlık başvurusu için gerekli şartlar ile beraber belgeler tamamlanmak suretiyle Hollanda vatandaşı için başvuruda bulunma hakkı elde edilmektedir.

- Hollanda'da en az 5 yıl süreli oturma izninin olması ya da bir Hollanda vatandaşı ile en az 3 yıl evli kalınması,

- Hollanda'da süresiz oturum izni ya da geçici oturum izine sahip olunması gerekir,

- Hollanda kültürü Entegre olmak,

- A2 dil yeterliliğine sahip olmak, yani Hollanda dilini yaşamak için yeterli derecede konuşabilmek,

- Temiz sabıka kaydı,

- T.C. vatandaşlığından atılmamış olmak,

Bu belgeleri tamamlamak suretiyle ayrıca vesikalık fotoğraf ve benzeri unsurlar ile tamamlayarak, Hollanda vatandaşlığı için ilgili kuruma başvuru yapılabilmektedir.

Hollanda Vatandaşlığı İçin Başvuru

Sözü edilen 2 farklı seçenek açısından da Hollanda vatandaşlığı için, ikamet edilen yerin belediyesine başvuru yapılmaktadır. Fakat söz konusu şartları ve koşul ile beraber belgelerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.