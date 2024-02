"Hizmette projede bizimle yarışacak rakip yok"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak Ordu’da düzenlenen mitingde konuştu, ardından Giresun’da halka hitap etti. İki kentin belediye başkan adaylarını da tanıtan Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ordu’nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz, değil mi? Bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar, sakın ha bunlara yer vermeyin. Vatandaşın siyasi hokkabazlıklara değil esere var. Türkiye Yüzyılı’na hazırlanmaya ihtiyacı var. Elbette bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. Nereye giderse gitsin. Hangi partide siyaset yaparsa yapsın.

ONLARLA İŞİMİZ YOK

Bizim onlarla işimiz yok. Bizim sadece şu anda Cumhur İttifakımız var, AK Partimiz var. Siyasetin namusu, evvela üyesi olduğun, adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir, öyle mi? Hani eskilerin deyimiyle eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir. Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz.

Ne diyor? ‘Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti’ye geçeceğim.’ Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza ne yaparız, devam ediyoruz.

CHP’DEKİ KAVGALARA BAKIP...

Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP’si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var ne de bugünün CHP’si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan, yalan üzerine kurulu bir siyaset tarzımız var. Biz, tüm samimiyetimizde ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışta hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde, ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Herhalde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından, her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor değil mi? Sadece bu kadar da değil bizimle, vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz. Mesela herkesin saç saça baş başa kavga halinde olduğu CHP’ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü?”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün önce Ordu ’da sonra Giresun ’da vatandaşlara seslendi.

KAYBETTİRMEKLE ELİNE NE GEÇECEK

Samsun’dan Hopa’ya, bu sahil yolunu kim yaptı? Var mıydı sahil yolu? Yoktu ama yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola de-vam” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Yine ülkeye ve millete herhangi bir faydası olmayan partilerin bazıları da tüm stratejilerini kazanmak değil, kaybettirmek üzere kurmuş durumdalar.

Yahu senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen veya teklifin yoksa, herhangi bir konuda geleceğe ışık tutacak, fikir üretememişsen birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek?

HİÇBİR YOLDA YAYA KALMADIK

Bu kafanın sonu kendileri siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor. Biz niyet hayır, akıbet hayır sözüne, gönülden inanan insanlarız. Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda biz yaya kalmadık. Buna karşılık kafalarında ve karınlarında dolaştırdıkları 40 tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiçbirinin de sonu hayırlı bir durakta bitmedi.

"USTA SATRANÇ OYUNCUSU GİBİ PLANLADIK"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çevresindeki krizleri anlatırken özetle şöyle konuştu:

“Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı aynen yaptık. Çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına dahi zarar gelmeden çıkarmayı başardık.

CHP VE ŞÜREKASI ANLAMIYOR

Gazze’de akan kanı durdurmak, katliamların önüne geçmek istiyorsak, kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır. Ramazan’da Gazze’ye daha fazla yardım etmemiz, bizim kardeşlik görevimizdir.

Tabii bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şürekası anlamıyor. Üzülerek söylemek isterim ki onların gündeminde ne Gazze’deki vahşet, ne de Filistin’deki işgal ve yıkım var. CHP yönetimi ne Balkanlar’da, ne Kafkasya’yla, ne Afrika’yla, ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerindeki krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor.

ACEMİ GENEL BAŞKANI

Bunların nelerle meşgul olduklarını siz de görüyorsunuz. CHP’nin acemi genel başkanı sabık genel başkanı ve sütre gerisinden bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri; kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa, 3’üncü cihan harbi çıksa, bunların zerre kadar umurlarında olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar, duymuyorlar.”