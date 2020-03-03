HİSAR hava savunma sistemi nedir? HİSAR savunma sisteminin özellikleri nelerdir?

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıklamalarda bulundu. Demir, HİSAR hava savunma sisteminin sahada olacağı tarihe işaret ederek "Büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak." dedi. Peki, HİSAR nedir? İşte, HİSAR hava savunma sistemi özellikleriyle ilgili ayrıntılar.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

HİSAR, yerden havaya füzeli bir hava savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A , orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilmektedir.

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı HİSAR Projeleri kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

ASELSAN ve ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nin ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.