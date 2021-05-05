Hisar A'dan tam isabet

Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen sistem, Türkiye’nin ilk yerli hava savunma sistemi olan “Hisar A”nın tam otonom versiyonu niteliğinde. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşılan test görüntülerinde sistem, yüksek hızlı hedef uçağını başarıyla imha etti. Arttırılmış menzilli Hisar A’nın hareketli zırhlı ve mekanize birliklerin hava savunma görevini gerçekleştirmesi öngörülüyor. Hedefleri arasında uçak ve helikopterler ile füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

SİHA’LARA YENİ BOMBA

Bir başka yerli silah sistemi testi de, Aksungur ve Akıncı silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan, kanatlı güdüm kitine sahip SİHA-82 bombası oldu. TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen bomba, yüksek menzil ve tahrip gücüyle hassas vuruş özelliklerine sahip.

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