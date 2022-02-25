‘Hırsızlık yapmayın’ diye uyarılan baba-oğul dehşet saçtı

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Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 40 Sokak üzerinde dün saat 15.45’te, 11 suç kaydı olan Sinan Maraşlı (43) ile oğlu Hakan Maraşlı (23), bir süre önce mahallede hırsızlık yapmamaları konusunda kendilerini uyaran komşusunun eşi Mevlüt Eren (67) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Mevlüt Eren, av tüfeğiyle göğsünden vuruldu.

O sırada yanındaki oğlu Sadettin Eren ise saçmaların isabet etmesiyle bacağından hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mevlüt Eren’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesi’ne giden Sadettin Eren ise tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Sinan Maraşlı ile oğlu Hakan Maraşlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.