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Hırsızlık şüphelisi ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 2 yaralı

#Bursa#Kavga#Polis
Hırsızlık şüphelisi ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA’da Murat G. (62), hırsızlık için iş yerine giren Kenan Y.’yi (33) yakalayıp dövdü. Kenan Y. (33) de arkadaşlarını toplayıp Murat G.’nin dükkanını bastı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Murat G. ve Kenan Y. yaralandı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Kenan Y. hırsızlık için Murat G.’ye ait iş yerine girdi. Bir süre sonra iş yeri sahibinin geldiğini fark eden Kenan Y., buradan kaçıp, yan taraftaki başka bir dükkana saklandı. İş yerine hırsız girdiğini fark eden Murat G., güvenlik kamerasından şüpheliyi tespit etti. Çevredeki iş yerlerinin de kameralarını inceleyen Murat G., Kenan Y.’yi saklandığı yerde yakalayıp dövdü. Bir fırsatını bulup kaçan Kenan Y., arkadaşlarını toplayıp geri döndü. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Kenan Y. ile Murat G.’nin vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer şüpheliler ise kaçtı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Bursa#Kavga#Polis

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