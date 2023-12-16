Hırsızlık şüphelilerine operasyon! Çok sayıda gözaltı... Bir şüpheliyi dövmesi ele verdi

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İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını, dijital albümde topladı. Kurulan özel analiz grubu görüntüleri incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 25 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Albüm' operasyonunda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DÖVME DETAYI

Bir şüpheliyi, kolundaki dövmesi ele verdi. Olayı gerçekleştirmediğini savunan şüpheli, dövmenin görülmesiyle görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.