MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı
GeriGündem Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı
Abone Olgoogle-news

BİTLİS’te, 'hırsızlık suçundan' hakkında 3 yıl 2 ay ve 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., polisin yaptığı yol kontrollerinde bulunduğu araçta yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Öte yandan kontrollerde, üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan Z.C. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.,'nin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takibe alınan O.G'nin içerisinde bulunduğu araç, ekipler tarafından yapılan yol kontrollerinde durduruldu. Araçta bulunan O.G, gözaltına alınarak, polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

Öte yandan yapılan yol kontrollerinde, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 14 mermi ile yakalanan Z.C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle