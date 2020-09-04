Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, yol kontrollerinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.,'nin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takibe alınan O.G'nin içerisinde bulunduğu araç, ekipler tarafından yapılan yol kontrollerinde durduruldu. Araçta bulunan O.G, gözaltına alınarak, polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

Öte yandan yapılan yol kontrollerinde, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 14 mermi ile yakalanan Z.C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.