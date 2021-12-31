Hırsızları, cam parçasındaki parmak izi yakalattı

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Alikamerli Mahallesi'nde 26 Aralık günü hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiler, fark ettikleri kamera sistemiyle bazı malzemeleri çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan kırık cam parçasında şüphelilerden birinin parmak izini tespit etti. Parmak izinden yola çıkan ekipler, hırsızlığı E.B., A.Ö. ve B.Ç.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin çaldıkları cihaz ile malzemeler ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.