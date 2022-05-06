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Hırsızdan akıllara durgunluk veren yöntem

#Denizli#Pamukkale#Hırsızlık

Denizli’de hırsızın kendisini gizlemek için seçtiği yöntem akıllara durgunluk verdi. Tramboli sokak boyunca başının üstünde taşıyarak yüzünü kapatmaya çalışan hırsız, marketin kilidini açamayınca amacına ulaşamadan kayıplara karıştı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde bir marketi gözüne kestiren kadın, hırsızlık yapmak için ilginç bir yönteme imza attı. Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledikten sonra kapıya doğru yöneldi. Burada kilidi zorlamaya çalışan hırsız, başarılı olamayınca bu kez içecek dolaplarına yanaştı. Bir süre burada da vakit geçiren hırsız, amacına ulaşamayacağını anladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde markete gittiğinde kilitleri bıraktığı gibi göremeyen market sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

“BİR ÇOK HIRSIZLIK GÖRDÜM AMA BU ŞEKİLDE KENDİNİ TAMBOLİNLE GİZLEYENİ İLK DEFA GÖRDÜM”

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Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık denemesine şahit olduğunu belirterek, “Devamlı alışveriş yaptığım markette hırsızlık girişimin yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm. Hırsızlık olayları da haddinden fazla arttı” dedi.

HIRSIZLIK DENEMESİ KAMERADA

Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişim anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapıyı ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden gitmesi yer alıyor.

Hırsızdan akıllara durgunluk veren yöntem

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#Denizli#Pamukkale#Hırsızlık

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