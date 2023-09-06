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Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

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#İstanbul#Etiler#Hırsızlık
Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 10:52

Etiler'de park halindeki bir otomobilin camını kırarak içinde bulunan çantanın çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin ilginç görüntü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kuryelik yaptığı öğrenilen şüpheli olaydan sonra motosikletle kaçarken panikleyerek düştüğü görüldü

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Etiler Gülerdi sokakta 1 Eylül'de M.K.'ya ait otomobilin camını kıran bir şüpheli, içinde tablet bilgisayar ve resmi evraklar bulunan çantayı çalarak kaçtı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir motosikletle olay yerine geldiği, hırsızlığı yaptıktan sonra aynı motosikletle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin kaçarken motosikletiyle düştüğü anları da güvenlik kameraları görüntüledi.

Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için Fatih'te operasyon yapıldı. Polis olayı gerçekleştiren M.D. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 44 adet telefon, tablet bilgisayar, laptop bilgisayar ile 8 bin 980 lira para ele geçirildi. Öte yandan aynı olayla ilgili şüpheli S.E.(44) de gözaltına alındı.

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Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

Polis soruşturması sonucu kuryelik yaptığı ve daha önceden 9 suç kaydı olduğu tespit edilen M.D.'nın ayrıca Fatih'te yankesicilik ile Bağcılar'da kapkaç gerçekleştirdiği belirlendi. Diğer şüpheli S.E.'nin ise otodan Hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edildi.

Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsız panik yapınca motosikletten düştü... O anlar kameraya böyle yansıdı

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#İstanbul#Etiler#Hırsızlık

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