Hiranur Vakfı’nda kaçak yıkımı

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Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını küçük yaşta müridiyle ‘evlendirdiği’ iddiasıyla Türkiye gündemine oturan Hiranur Vakfı’na yıkım öncesi eşyaları boşaltmak için verilen süre dün doldu. Yıkım işlemleri için gelen İBB görevlileri ve cemaat üyeleri arasında, içeride kalan eşyaların boşaltım izni istemeleri üzerine gerginlik yaşandı. Kapı, demir ızgara ve klima gibi eşyaların çıkarılmasıyla, dün saat 12.00’de vakfın ön tarafındabulunan kaçak yapı yıkıldı. Daha sonra da 5 binayı birbirine bağlamış haldeki çelik yapı yıkılacak.

RUHSATSIZ YAPILAR

Hiranur Vakfı Genel Başkan Yardımcısı avukat Bulut Müslüm Gezer, “ İBB’nin yaptığı bu tür işlemler, siyasi rant telaşı ile yapılmaktadır” dedi. İBB İmar Dairesi Başkanı Gürkan Akgün ise, ilçe belediyesi tarafından beklenen müdahale yapılmayınca İBB encümeni tarafından yıkım kararı alındığını anlattı:“İlçe belediyeleri görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ruhsatı olmayan imalatların yıkımını gerçekleştiriyoruz.”