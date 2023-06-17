‘Hiranur’ skandalında yeni tutuklama

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Skandalla ilgili baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli, 15 Aralık’ta tutuklanmıştı. Bu arada, H.K.G’nin 2012 yılında yapmış olduğu şikâyet üzerine kemik yaşı tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin Marankoz ile birlikte gittiği, burada test için beklendiği esnada 21 yaşında bir kişinin teste sokulduğu, yapılan işlemle ilgili ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatıldığı, ancak 2012 yılında başlatılan soruşturmada 2020 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildiği ortaya çıkmıştı. H.K.G.’nin yerine 21 yaşında başka bir kadını kemik testi yaşına soktuğu belirlenen vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz ile HTS kayıtlarında onunla irtibatlı çıkan Radyoloji teknisyenleri ve aracılık yapan 1 kişinin de bulunduğu

4 şüpheli gözaltına alındı. Marankoz tutuklanırken diğerleri bırakıldı.