×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Hiranur’ skandalında yeni tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Hiranur Vakfı#Küçük Yaşta Evlilik#DAVA
‘Hiranur’ skandalında yeni tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi müridi Kadir İstekli ile evlendirdikten sonra yaşını büyük gösterip olayı örtbas etmek için ‘sahte kemik yaşı’ raporu aldırmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Haberin Devamı

Skandalla ilgili baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli, 15 Aralık’ta tutuklanmıştı. Bu arada, H.K.G’nin 2012 yılında yapmış olduğu şikâyet üzerine kemik yaşı tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin Marankoz ile birlikte gittiği, burada test için beklendiği esnada 21 yaşında bir kişinin teste sokulduğu, yapılan işlemle ilgili ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatıldığı, ancak 2012 yılında başlatılan soruşturmada 2020 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildiği ortaya çıkmıştı. H.K.G.’nin yerine 21 yaşında başka bir kadını kemik testi yaşına soktuğu belirlenen vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz ile HTS kayıtlarında onunla irtibatlı çıkan Radyoloji teknisyenleri ve aracılık yapan 1 kişinin de bulunduğu
4 şüpheli gözaltına alındı. Marankoz tutuklanırken diğerleri bırakıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hiranur Vakfı#Küçük Yaşta Evlilik#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık