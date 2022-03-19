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Hipersonik füze nedir, özellikleri nelerdir?

#Hipersonik#Hipersonik Füze#Hipersonik Füze Özellikleri
Hipersonik füze nedir, özellikleri nelerdir

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki bir yer altı deposunu imha etmek için ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldığını açıkladı. Putin söz konusu füzeyi daha önce 'durdurulamaz' olarak tanımlamıştı. Devletlerin hipersonik füzelere artan bir ilgi göstermeye başlaması, bu silahların askerî güç dengesini nasıl etkileyebileceği sorusunu gündeme taşımıştır. Peki, Hipersonik füze nedir, özellikleri neler?

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Hipersonik terimi ilk olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan Hsue-shen Tsien adında bir aerodinamik mühendisi tarafından 1946 senesinde kullanılmış ve bu tarihten itibaren literatüre girmiştir (Lele, 2019: 48). Kelime anlamı itibariyle “hipersonik”, herhangi bir objenin sesten beş kat daha hızlı hareket edebildiğini gösteren Mach 5 limitinin aşılması durumunu tanımlamaktadır.

Hız ve yüksek manevra yeteneği gibi özellikleriyle hipersonik füzeler, devletler arasındaki askerî güç dengesini önemli şekilde etkileyebilecek silahlardır. Savunma ve güvenlik eksenli olarak öngörülemezlik riskini arttırmalarından dolayı hipersonik füzelerin stratejik sonuçlar doğurması azımsanmaması gereken bir ihtimaldir.

Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, 20 bin metre irtifaya kadar yükselebilirken

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#Hipersonik#Hipersonik Füze#Hipersonik Füze Özellikleri

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