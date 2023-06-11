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Hilâl-i Ahmer’den Türk Kızılay’a... 156 yaş kutlaması

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#Türk Kızılayı#Fatma Meriç Yılmaz#Hilâl-İ Ahmer
Hilâl-i Ahmer’den Türk Kızılay’a... 156 yaş kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

OSMANLI döneminde yaralı ve hasta askerlere yardım amacıyla kurulan Türk Kızılay’ı 156. yaşını kutluyor.

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11 Haziran 1868’de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla yola çıktı, 14 Nisan 1877 tarihinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. 1923’te Türkiye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 1935 tarihinde Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1947’de ise Türkiye Kızılay Derneği ismini alan Türk Kızılay’ın Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları söyledi: “Doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu anların ortasında Türk Kızılay’ın gönüllüleri ve çalışanları insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Tarihi boyunca acil yardım, afet yönetimi, kan bağışı, sağlık hizmetleri ve sosyal projeler gibi birçok alanda Türk Kızılay'ın adı güven ve destekle anıldı. Bu iyilik hareketi çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir.”  

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Hilâl-i Ahmer’den Türk Kızılay’a... 156 yaş kutlaması

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#Türk Kızılayı#Fatma Meriç Yılmaz#Hilâl-İ Ahmer

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