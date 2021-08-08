Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021

İslami takvim olarak bilinen hicri takvim, Muharrem ayının ve aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Peki hicri takvim nedir, Muharrem ayı ne zaman 2021? İşte hicri takvim ile ilgili merak edilenler…

HİCRİ TAKVİM NEDİR?

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

NOT: Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

HİCRİ TAKVİM 2021

Dini Gün Miladi Tarih Hicri Tarih Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı 14 Ocak 2021 Perşembe 1 Cemaziyelahir 1442 Üç Ayların / Receb Ayının Başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi 1 Receb 1442 Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba 26 Receb 1442 Şaban Ayının Başlangıcı 14 Mart 2021 Pazar 1 Şaban 1442 Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi 14 Şaban 1442 Ramazan Ayının Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı 1 Ramazan 1442 Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi 26 Ramazan 1442 Ramazan Bayramı Arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba 30 Ramazan 1442 Ramazan Bayramı 1. Gün 13 Mayıs 2021 Perşembe 1 Şevval 1442 Ramazan Bayramı 2. Gün 14 Mayıs 2021 Cuma 2 Şevval 1442 Ramazan Bayramı 3. Gün 15 Mayıs 2021 Cumartesi 3 Şevval 1442 Zilkade Ayının Başlangıcı 12 Haziran 2021 Cumartesi 1 Zilkade 1442 Zilhicce Ayının Başlangıcı 11 Temmuz 2021 Pazar 1 Zilhicce 1442 Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz 2021 Pazartesi 9 Zilhicce 1442 Kurban Bayramı 1. Gün 20 Temmuz 2021 Salı 10 Zilhicce 1442 Kurban Bayramı 2. Gün 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11 Zilhicce 1442 Kurban Bayramı 3. Gün 22 Temmuz 2021 Perşembe 12 Zilhicce 1442 Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021 Cuma 13 Zilhicce 1442 Hicri Yılbaşı / Muharrem Ayının Başlangıcı 10 Ağustos 2021 Salı 1 Muharrem 1443 Aşure Günü 19 Ağustos 2021 Perşembe 10 Muharrem 1443 Safer Ayının Başlangıcı 8 Eylül 2021 Çarşamba 1 Safer 1443 Rebiülevvel Ayının Başlangıcı 7 Ekim 2021 Perşembe 1 Rebiülevvel 1443 Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar 11 Rebiülevvel 1443 Rebiülahir Ayının Başlangıcı 6 Kasım 2021 Cumartesi 1 Rebiülahir 1443 Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı 5 Aralık 2021 Pazar 1 Cemaziyelevvel 1443

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