Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021
Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte aşure ve hicri takvimle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Müslüman ya da İslami takvim olarak bilinen hicri takvimin özellikleri, ne olduğu ve nasıl hesaplandığı merak konusu. Günümüzde kullandığımız Miladi takvime göre farklılıklar gösteren hicri takvim ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
İslami takvim olarak bilinen hicri takvim, Muharrem ayının ve aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Peki hicri takvim nedir, Muharrem ayı ne zaman 2021? İşte hicri takvim ile ilgili merak edilenler…
HİCRİ TAKVİM NEDİR?
Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.
HİCRİ YILBAŞI NEDİR?
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.
2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.
Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021
Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021
Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021
Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021
NOT: Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.
|Dini Gün
|Miladi Tarih
|Hicri Tarih
|Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı
|14 Ocak 2021 Perşembe
|1 Cemaziyelahir 1442
|Üç Ayların / Receb Ayının Başlangıcı
|13 Şubat 2021 Cumartesi
|1 Receb 1442
|Miraç Kandili
|10 Mart 2021 Çarşamba
|26 Receb 1442
|Şaban Ayının Başlangıcı
|14 Mart 2021 Pazar
|1 Şaban 1442
|Berat Kandili
|27 Mart 2021 Cumartesi
|14 Şaban 1442
|Ramazan Ayının Başlangıcı
|13 Nisan 2021 Salı
|1 Ramazan 1442
|Kadir Gecesi
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|26 Ramazan 1442
|Ramazan Bayramı Arefesi
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|30 Ramazan 1442
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|13 Mayıs 2021 Perşembe
|1 Şevval 1442
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|14 Mayıs 2021 Cuma
|2 Şevval 1442
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|15 Mayıs 2021 Cumartesi
|3 Şevval 1442
|Zilkade Ayının Başlangıcı
|12 Haziran 2021 Cumartesi
|1 Zilkade 1442
|Zilhicce Ayının Başlangıcı
|11 Temmuz 2021 Pazar
|1 Zilhicce 1442
|Kurban Bayramı Arefesi
|19 Temmuz 2021 Pazartesi
|9 Zilhicce 1442
|Kurban Bayramı 1. Gün
|20 Temmuz 2021 Salı
|10 Zilhicce 1442
|Kurban Bayramı 2. Gün
|21 Temmuz 2021 Çarşamba
|11 Zilhicce 1442
|Kurban Bayramı 3. Gün
|22 Temmuz 2021 Perşembe
|12 Zilhicce 1442
|Kurban Bayramı 4. gün
|23 Temmuz 2021 Cuma
|13 Zilhicce 1442
|Hicri Yılbaşı / Muharrem Ayının Başlangıcı
|10 Ağustos 2021 Salı
|1 Muharrem 1443
|Aşure Günü
|19 Ağustos 2021 Perşembe
|10 Muharrem 1443
|Safer Ayının Başlangıcı
|8 Eylül 2021 Çarşamba
|1 Safer 1443
|Rebiülevvel Ayının Başlangıcı
|7 Ekim 2021 Perşembe
|1 Rebiülevvel 1443
|Mevlid Kandili
|17 Ekim 2021 Pazar
|11 Rebiülevvel 1443
|Rebiülahir Ayının Başlangıcı
|6 Kasım 2021 Cumartesi
|1 Rebiülahir 1443
|Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı
|5 Aralık 2021 Pazar
|1 Cemaziyelevvel 1443