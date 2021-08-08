MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021
GeriGündem Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08.08.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte, hicri takvim 2021

Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte aşure ve hicri takvimle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Müslüman ya da İslami takvim olarak bilinen hicri takvimin özellikleri, ne olduğu ve nasıl hesaplandığı merak konusu. Günümüzde kullandığımız Miladi takvime göre farklılıklar gösteren hicri takvim ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

İslami takvim olarak bilinen hicri takvim, Muharrem ayının ve aşure gününün yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Peki hicri takvim nedir, Muharrem ayı ne zaman 2021? İşte hicri takvim ile ilgili merak edilenler…

HİCRİ TAKVİM NEDİR?

Hicrî takvim, Müslüman takvimi ya da İslâmî takvim, 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı (1. yıl) kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicretin, Muharrem ayı yani takvimin başlangıç günü ya da ayıyla bir ilgisi yoktur.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecektir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmanın sevap olduğu söylenir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

NOT: Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

HİCRİ TAKVİM 2021

Dini GünMiladi TarihHicri Tarih
Cemaziyelahir Ayının Başlangıcı14 Ocak 2021 Perşembe1 Cemaziyelahir 1442
Üç Ayların / Receb Ayının Başlangıcı13 Şubat 2021 Cumartesi1 Receb 1442
Miraç Kandili10 Mart 2021 Çarşamba26 Receb 1442
Şaban Ayının Başlangıcı14 Mart 2021 Pazar1 Şaban 1442
Berat Kandili27 Mart 2021 Cumartesi14 Şaban 1442
Ramazan Ayının Başlangıcı13 Nisan 2021 Salı1 Ramazan 1442
Kadir Gecesi8 Mayıs 2021 Cumartesi26 Ramazan 1442
Ramazan Bayramı Arefesi12 Mayıs 2021 Çarşamba30 Ramazan 1442
Ramazan Bayramı 1. Gün13 Mayıs 2021 Perşembe1 Şevval 1442
Ramazan Bayramı 2. Gün14 Mayıs 2021 Cuma2 Şevval 1442
Ramazan Bayramı 3. Gün15 Mayıs 2021 Cumartesi3 Şevval 1442
Zilkade Ayının Başlangıcı12 Haziran 2021 Cumartesi1 Zilkade 1442
Zilhicce Ayının Başlangıcı11 Temmuz 2021 Pazar1 Zilhicce 1442
Kurban Bayramı Arefesi19 Temmuz 2021 Pazartesi9 Zilhicce 1442
Kurban Bayramı 1. Gün20 Temmuz 2021 Salı10 Zilhicce 1442
Kurban Bayramı 2. Gün21 Temmuz 2021 Çarşamba11 Zilhicce 1442
Kurban Bayramı 3. Gün22 Temmuz 2021 Perşembe12 Zilhicce 1442
Kurban Bayramı 4. gün23 Temmuz 2021 Cuma13 Zilhicce 1442
Hicri Yılbaşı / Muharrem Ayının Başlangıcı10 Ağustos 2021 Salı1 Muharrem 1443
Aşure Günü19 Ağustos 2021 Perşembe10 Muharrem 1443
Safer Ayının Başlangıcı8 Eylül 2021 Çarşamba1 Safer 1443
Rebiülevvel Ayının Başlangıcı7 Ekim 2021 Perşembe1 Rebiülevvel 1443
Mevlid Kandili17 Ekim 2021 Pazar11 Rebiülevvel 1443
Rebiülahir Ayının Başlangıcı6 Kasım 2021 Cumartesi1 Rebiülahir 1443
Cemaziyelevvel Ayının Başlangıcı5 Aralık 2021 Pazar1 Cemaziyelevvel 1443

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi