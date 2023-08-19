×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hiç mi vicdanın yok

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Köpek#Demir Çubuk
Hiç mi vicdanın yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Mardin’de yerde yatan yavru köpek, başına demir çubukla defalarca vurdu. Olay sonrası M.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Mardin Kızıltepe’de M.T., yerde yatan köpeğin başına demir çubukla defalarca vurdu. Bu sırada yoldan geçen bir kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyleyip köpeğin başına bir kez daha vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan vahşetin görüntüleri infial yarattı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi adresinde gözaltına aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz ilçemiz Mobil Kısırlaştırma Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi” denildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Köpek#Demir Çubuk

BAKMADAN GEÇME!