Hiç mi vicdanın yok

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Mardin Kızıltepe’de M.T., yerde yatan köpeğin başına demir çubukla defalarca vurdu. Bu sırada yoldan geçen bir kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyleyip köpeğin başına bir kez daha vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan vahşetin görüntüleri infial yarattı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi adresinde gözaltına aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemiz kırsalında bir şahsın başına demir çubukla vurarak şiddete maruz bıraktığı yavru köpeğimiz ilçemiz Mobil Kısırlaştırma Merkezinde tedavileri yapıldıktan sonra Mardin Hayvan Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi” denildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.