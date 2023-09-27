Heykelin yeni keşifleri bir arada

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Yayın hayatında yarım yüzyılı geride bırakan, alanında Türkiye’nin en köklü kültür sanat dergisi konumundaki Milliyet Sanat’ın, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Heykelde Yeni Keşifler yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenen eserler, 15 Ekim’e kadar Kemer Country Club’ın bahçesinde izleyiciyle buluşuyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle gecikmeli açılan sergide, Aslı Sümer, Berrak Barut, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok’tan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen 10 eser yer alıyor.

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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da MESA Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmanın ödül ve kapanış töreni ise 14 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yurtdışında sanat eğitimi atölyesi kazanan ismin açıklanacağı törende sanatçılara plaketleri de takdim edilecek. Tören sonrasında henüz alıcı bulmayan eserler 22 Ekim’de Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olgaç Artam öncülüğünde, artam.com üzerinden çevrimiçi müzayede ile satışa sunulacak.

Milliyet Sanat’ın 2019 yılından bu yana düzenlediği Heykelde Yeni Keşifler yarışması, henüz keşfedilmemiş yetenekleri desteklemeyi, heykel sanatçılarının görünürlüğünü artırmayı, özellikle galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni kapılar açmayı ve böylece heykel sanatına yeni değerler kazandırmayı amaçlıyor. Katılımda yaş ve eğitim sınırının bulunmadığı, kazanan yarışmacılara üretim desteği ve sergileme imkânı tanınan yarışmada, belirlenen 10 finalist arasından ilk 3’e giren sanatçıların her biri 15 bin TL üretim desteği almaya hak kazanıyor.