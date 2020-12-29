Heyecan dorukta.. Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte yılbaşı özel çekilişinin detayları

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan seviyesi katlandı. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'da yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişinin Kanal D ekranında izleyicilerle buluşacak olması.

100 MİLYON TL’Yİ KAZANAN TALİHLİYİ KANAL D AÇIKLAYACAK

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Gecede özel çekilişin de içinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’de; izleyicileri hem nostaljik hem de yepyeni sürprizler bekliyor.

GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.