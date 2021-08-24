HES kodu sorgusunda karantinayı ihlal ettiği belirlendi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne öğle saatlerinde gelen H.Y.’ye, polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Yapılan sorguda, H.Y.’nin Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis, bölgeye sağlık ekibi talep etti. H.Y. bu sırada bina önünde bekletilirken, karantina süresinin bitmesine 1 gün kaldığı ve imza için kuruma geldiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, H.Y.’yi ambulansla evine götürdü.

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