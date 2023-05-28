HES karşıtı 11 kişiye verilen para cezasını, mahalleli kampanyayla topladı

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Antalya Valiliği, Akseki ilçesinden başlayıp Manavgat ilçesine devam eden önemli doğa harikaları 12 kilometre uzunluğundaki Karpuz Çayı ve bu çayın geçtiği 400 metre derinliğindeki Ahmetler Kanyonu'nda inşa edilmesi kararlaştırılan Kanyon Regülatörü ve HES projesi hakkında 31 Aralık 2009 tarihinde 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı aldı. Bu karardan 2012 yılında haberdar olan köylülerin yaptıkları dava başvurusu, 60 günlük itiraz süresi aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

IRMAĞIN KARŞISINDAKİ KÖY ÇÖZÜM OLDU

Şirket çalışanlarının inşaat için araçlarıyla birlikte gelmesiyle köylüler direniş başlattı ve çok sayıda sivil toplum örgütünün de desteğiyle çadırlı eylem yaptı. Köylülerin günlerce sürdürdüğü direniş karşısında şirket araçlarını geri çekmek zorunda kaldı. 'ÇED Gerekli Değildir' kararının Manavgat'ta sadece bir kütüphanede asıldığını belirleyen ve çözüm arayan köylüler, çayın karşı yakasında Akseki'ye bağlı Güçlüköy olduğundan yola çıkarak, duyurunun sadece Ahmetler köyü üzerinden yapıldığını, Akseki'de duyuru yapılmadığını belgeledi.

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KARŞI KÖY ADINA AÇILAN DAVAYLA HES İPTAL OLDU

Güçlüköy'den Ertuğrul Tosun ve Mustafa Er tarafından bölgedeki tüm köylüler adına Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu ve dava kabul edildi. 2013 yılında, HES yapılacak sahada inceleme yapılmadığı, yapılacak tesisin o bölgede yaşayan canlılara zarar vereceği iddiasıyla iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme, eylül ayında yürütmeyi durdurma, kasım ayında ise HES projesinin iptaline karar verdi. Mahkemenin bu kararıyla çay üzerine yapılması planlanan HES projesi köylülerin lehine iptal edildi.

İKİ OLAY SONRASI MAHKEMELİK OLDULAR

Mahkemenin yürütmeyi durdurma, Akseki Kaymakamlığı'nın da HES çalışmalarının durdurulmasına yönelik kararlarına rağmen yaşanan iki olay nedeniyle köylüler ve HES çalışanları mahkemelik oldu. 8 Ekim 2013'teki ilk olayda HES çalışanları ve köylüler, karşılıklı taş atma nedeniyle birbirlerinden şikayetçi oldu. Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 HES çalışanı basit yaralama suçundan, 9 köylü ise basit yaralama, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından yargılandı.

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HES ÇALIŞANLARINA 126 BİN TL CEZA

Mahkeme HES çalışanları Ahmet Çöteli, Efendi Kılıç, Nihat Şengül, Aydın Biçer, Ufuk Korkmaz ve Mehmet Kaya'ya 7 köylüyü basit yaralama suçundan kişi başı 3 biner TL'den 21 biner TL adli para cezası verdi. Mahkeme 5 çalışanın para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Ahmet Çöteli'ye verilen 21 bin TL ceza ise kesinleşti.

KÖYLÜLERE HEM PARA HEM HAPİS CEZASI

Mahkeme, köylüler Ayhan Demir, Ali Demir, Ayşe Varol, Özgür Varol, Osman Koç, Melek Öz, Ercan Yalçın, Emine Öz ve Hatice Kocaakça'ya HES çalışanı Ufuk Korkmaz'ı basit yaralama suçundan 2 bin 240'ar TL para cezası verdi. 9 köylüye HES çalışanı 5 kişi için 1680'er TL'den 8 bin 400'er TL daha adli para cezası verildi. Kişi başı 10 bin 640'ar TL'den toplam 95 bin 760 TL para cezası verilen köylülerden Özgür Varol, Osman Koç ve Emine Öz'ün cezası uygulanırken, diğer 6 ismin cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

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ERTELEMELİ HAPİS CEZASI

Ayrıca köylüler hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten 1'er yıl 3'er aylık hapis cezası veren mahkeme, 6 köylü için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Özgür Varol, Osman Koç ve Emine Öz'ün hapis cezaları için de denetimli erteleme kararı verildi. Köylülerin avukatları, hem para hem hapis cezalarını içeren mahkeme kararına karşı istinafa itirazda bulundu.

İKİNCİ OLAYDA 12 KÖYLÜ YARGILANDI

İkinci olay ise 18 Kasım 2013 tarihinde yaşandı. Firma çalışanlarının iş makineleriyle yol açmaya yönelik girişimleri üzerine köylüler eylem düzenledi. Çalışmaların durdurulmasını isteyen köylülerle HES çalışanları arasında yine sözlü tartışma ve olaylar yaşandı. Karşılıklı taş atılması sonrası bir jandarma aracının da zarar gördüğü belirtilen olayla ilgili 1'i çocuk 12 köylü hakkında kamu malına zarar verme suçlamasıyla dava açıldı.

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11 KÖYLÜYE 67 BİN 87 TL PARA CEZASI

Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nce Hamza Koç, Hasan Varol, Hasan Hüseyin Coşar, Hasan Hüseyin Çelik, Mehmet Çalı, Mehmet Kara, Mehmet Koç, Mustafa Kara, Osman Koç, Özgür Varol, Veli Özer'e 6'şar bin TL para cezası verildi. O dönem çocuk yaştaki Soner Kuzulu'ya ise 4 bin TL ve mahkeme masraflarıyla birlikte 12 köylüye toplamda 71 bin 87 TL adli para cezası verildi. İtiraz neticesinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Dairesi, Soner Kuzulu'nun cezasını iptal ederken, diğer 11 sanığın itirazlarını reddederek masraflarla birlikte toplam 67 bin 87 TL'lik cezaları onadı.

KÖYLÜLER ARALARINDA PARA TOPLADI

Akseki'de görülen dava sonrası köylülerin kesinleşen 67 bin 87 TL'lik para cezasının ödenmesi için Ahmetler halkı bir kampanya düzenleyip, tüm parayı topladı. Ahmetler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Koç, “HES mücadelesindeki olaylarda kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 11 köylümüze verilen cezaların ödenmesi için, kendi aramızda kampanya düzenledik. Köyümüzün ve bölgesinin doğasına büyük zarar vereceğini düşündüğümüz HES'e karşı nasıl hep birlikte mücadele ettiysek, yargılanıp para cezası alan köylülerimize verilen cezayı ödemek için de yine birliktelik oluşturduk. Düzenlediğimiz kampanyayla da paranın tamamı toplandı ve cezalar ödenecek" diye konuştu.

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400 METRE DERİNLİĞİ VAR

Ahmetler Kanyonu, Akseki Murtiçi Köyü'nden başlayıp 12 kilometre uzunluğunda, dünyaca da tanınan önemli bir doğa harikası. 400 metre derinliği olan kanyon, turizm ve doğa sporları kulüpleri tarafından çok sık ziyaret ediliyor. Hiç tanıtım yapılmadığı halde yıl boyu yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan kanyon, kano, yürüyüş, yüzme gibi alternatif turizm imkanları sunuyor. Türkiye'deki en derinlerden biri olan kanyonun su havzası, aynı zamanda Manavgat'ta 14 köyün içmesuyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılıyor.