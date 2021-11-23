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Herkes mahkemeye koşuyor... Yaşlarını küçültüyorlar

#İstanbul#Mahkeme#Dava

Kimi askerlik için, kimi ise hayata erken atılmak için yaşını büyültmüştü. Şimdi ise herkes yaşını küçültmek için mahkemeye başvuruyor. 2020 yılında 34 bin kişi nüfus düzeltmek için işlem başlattı.

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CNN Türk Muhabiri Sema Akbulut’un özel haberine göre, eskiden kimi kasıtlı kimi ise tam zamanında kayıt ettirmediği için yüz binlerce kişi olduğundan daha büyük yaşta nüfus kaydı yaptırdı.

34 BİN KİŞİ NÜFUS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURDU

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında yaklaşık 34 bin kişi nüfus kayıt değişikliği için mahkemelere başvurdu. Bu sayının büyük bir miktarı ise yaşını küçültmek isteyenler oluşturuyor…

PEKİ KİMLER YAŞINI KÜÇÜLTMEK İSTİYOR

Avukat Lerzan Bayram, “Aslında her kesimden var ama daha çok mesela şöförler çünkü onların çalışma yaşı 65’te sınırlı ticari anlamda çalışan şoförler şu an Pandemiden dolayı bir esneklik getirildi ama bir sınırı var onun dışında bazı memuriyetlerde yaş sınırı var bunun gibi mesleki sebeplerle yaşını düzeltmek isteyen çok fazla kişi ile karşılaşıyoruz.

HERKES BU HAKTAN FAYDALANABİLİR Mİ?

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Avukat Lerzan Bayram, “eğer haklı gerekçeleri varsa ve gerçekten doğru söylüyorlarsa mümkün ancak burada mahkemelerin özellikle baktığı konu kardeşler eğer yaşınızı küçültmek ya da büyütmek istediğinizde onunla çakışır bir duruma geliyorsa bu direk ret sebebi olarak kabul ediliyor mümkün olmayan bir durum olarak bunun dışında eğer 25 yaşını aşmamışsa kişiler öncelikle bir test kemik testi yapılması isteniyor eğer talepleri bu teste uygunsa kabul ediliyor fakat eğer 25 yaş aşmışsa kemik testinden doğru bir sonuç alamadıkları için bu sefer tanıklar ve başka delillerle taleplerini gerekçelendirmek zorundalar.

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