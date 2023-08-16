×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Her yıl gerçekleşiyor! Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı

Güncelleme Tarihi:

#KELEBEK#Ölüm Dansı#SAKARYA
Her yıl gerçekleşiyor Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 00:56

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Milyonlarca söğüt kelebeğinin, eski Sakarya Köprüsü’ndeki ışıkların etrafında uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldüğü ’kelebeklerin ölüm dansı’ olarak adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu.

Haberin Devamı

Daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu, bu yıl ağustos ayının 2nci haftasında gerçekleşti. Güneşler Köprü Mahallesindeki eski Sakarya Köprüsüne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği ölüm dansı olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı. Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı.

Her yıl gerçekleşiyor Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı



Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

Haberin Devamı

İlginç doğa olayını izleyen Mücahit Nar isimli vatandaş, olayın şaşkınlık ve hüzün verici olduğunu söyledi. Lise öğrencisi Mehmet Emir Pulat da olayı ilk kez gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Her yıl gerçekleşiyor Milyonlarca kelebeğin ölüm dansı


SEBEBİ BİLİNMİYOR

Öte yandan, yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KELEBEK#Ölüm Dansı#SAKARYA

BAKMADAN GEÇME!