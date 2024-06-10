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Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası kapsamında İspanya, Japonya, Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Nijerya, Ermenistan, Venezuela, Kamboçya gibi birçok ülkeden gençlerle Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl, 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

PAKETLERE EL KOYDUK

Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardık, varsa sigara paketlerine el koyduk, onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini tarihini yazarak Cumhurbaşkanlığı makamında teşhir ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle, gençlerimiz sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik, kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının artırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Tavizsiz tavrımız neticesinde, ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.”

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KANUN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Erdoğan’ın konuşmasından sonra söz alan İspanya’dan gelen Stella, sigara endüstrisinin neden olduğu çevre kirliliği ile mücadele anlamında İspanya’da geçen bir yasadan bahsetti. Stella, İspanya’da uygulanmaya başlanan bir çevre düzenlemesiyle, tütün şirketlerinin sigara ve sigara izmaritlerinin yarattığı çevresel kirlilikten mesul tutulduğunu, sigaraya dair atıkların toplanması ve atık tesislerine aktarılmasında aktif rol almalarının mecburi kılındığı bir yasal altyapı oluşturulduğunu söyledi. Stella’nın konuşmasının ardından Erdoğan, “İspanya’da sayın Sanchez’den de bu kanun metnini isteyeceğim” diye konuştu.

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Japonya’dan gelen 16 yaşındaki Dağıstanlı öğrenci Adil de son zamanlarda kullanımı artan elektronik sigaranın tehlikelerinden bahsetti.

İRTİBAT KURARIZ

15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith ise Birleşik Krallık’ta geçen günlerde yürürlüğe giren, 2009 ve sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlatarak, tütün temelli hastalıkların bu yasa ile azalabileceğini düşündüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek, gerekirse Birleşik Krallık’la irtibat kurarız” diye konuştu.

İLHAM ALİYEV GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine karşılık veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Türkiye’ye gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.