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Her yıl 250 bin kişi inme geçiriyor, uzmanlar uyarıyor: TV karşısına çakılmayın

#İnme#Felç#Televizyon
Her yıl 250 bin kişi inme geçiriyor, uzmanlar uyarıyor: TV karşısına çakılmayın

Pandemiyle birlikte evden çalışan sayısı arttı, gün içinde hareket oranımız da epey azaldı. 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü’nde uzmanlar uyardı: TV karşısında elde kumanda ile oturmak inme için büyük risk.

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TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon inme geçirmiş kişi bulunduğunu ve bu rakama her yıl 250 bin kişinin daha eklendiğini açıkladı. Topçuoğlu, ‘10 Mayıs İnme Farkındalık Günü’ ve ‘Sağlık İçin Hareket Günü’nde şunları söyledi:

İNME ÖLDÜRÜR

“İnme nadir değildir. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kadar inme geçirmiş kişi var ve bunlara her yıl bir çeyrek milyon daha ekleniyor. İnme ölüme yol açabilir ve Türkiye’de ölüm nedenleri arasında üçüncü sıraya kadar çıktı. Modernleşme ve nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak inme sıklığı giderek de artacak. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara ve alkol tüm damarsal hastalıklar gibi inme için de risk. Üstelik, pandemide inme sıklığı önceki dönemlere göre artış gösterdi.

ÇARE HAREKET

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Yaşlılıkla artan kemik, kas, eklem sağlığını korumanın yolu hareketli olmaktan geçer. Diğer taraftan, fiziksel hareketsizlik sadece obezlerde değil, fazla kilolu ve normal kilolularda da erken ölüm riskini arttırır. Hareketli bir yaşam ile inme önlenebilir. Hareket; arabaya binmek yerine yürümek, bisiklete binmek, asansör yerine merdivenden çıkmak, ev işi yapmak, bahçe ile ilgilenmek veya alışveriş yapmak demek oluyor. Orta şiddetli aktivite ise terlemektir. Bir hareketi yaparken konuşabiliyor ama şarkı söyleyemiyorsan bu orta şiddetlidir. Hızlı yürümek veya yavaş tempoda koşmak, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaşından bisiklet sürmek orta şiddetli aktivitelere örnek verilebilir. Haftada beş gün, yarım saat orta yoğunlukta fiziksel aktivite sağlık için önemli bir adımdır. Hareketsiz yaşam giderek artan oranda modern diye tabir edilen toplumlar için en önemli problemler listesinin başına geçmiştir. Televizyonun karşısında elde kumandayla oturmak inme için büyük risk.”

Her yıl 250 bin kişi inme geçiriyor, uzmanlar uyarıyor: TV karşısına çakılmayın

BU BELİRTİLERE DİKKAT

“El, bacak, vücudun bir veya iki tarafında kuvvet kaybı, görme kaybı, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, beceriksizlik, istemsiz hareket ve yürüyememe inme sonucu gelişebilir. Ani hafıza kaybı, epilepsi nöbeti, ciddi baş ağrısı ve komaya kadar bilinç sislenmesi ve kaybı da inmeye bağlı oluşabilir. Bu belirtiler varsa hemen 112’yi aramak gerekir.”

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#İnme#Felç#Televizyon

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