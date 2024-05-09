Her yıl 200 bin iyi insan lazım

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Dünyada her yıl 68 bin bebek Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi hastalığı ile dünyaya geliyor. Türkiye’de ise 4 bin 500 Akdeniz anemisi hastası bulunuyor. Bu hastaların hepsi ortalama 2 ila 4 hafta düzenli kan nakline ihtiyaç duyuyor. Yaşlanan nüfus ile birlikte kan bağışçısı azalıyor, kan nakline ihtiyaç duyulan hastalıklar da artıyor.

TALASEMİ HASTALARI İÇİN

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü öncesinde Kan ve Ötesi Projesi Türkiye Girişimi Raporu adıyla bir rapor yayınlandı. Rapora göre 2050 yılına yaklaştıkça her yıl en az 200 bin yeni kan bağışçısına ihtiyaç var. ZAY Strateji Başkanı Zafer Ali Yavan, şunları söyledi: “Türkiye’de nüfus gittikçe yaşlanıyor. Düzenli kan transferine ihtiyaç duyanlar artıyor. Aynı zamanda yaşlı nüfus kan bağışçısı da olamadığı için talep artıyor. Şu anda Türkiye’de yıllık 2.5 milyon kan bağışçısı var. Yani her bin kişide 30 kişi bağışçı. Bunu 40 kişi yapabilirsek Türkiye’nin arz problemi büyük ölçüde rahatlıyor. O yüzden kana ihtiyacı azaltmak gerekiyor. Talasemi hastalığının taranması gibi.”

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ÇİFTLER TARAMA YAPTIRMALI

* Prof. Dr. Yeşim Aydınok: “Talasemi hastası çocuk sahibi olma riski altındaki taşıyıcı çiftler, evlilik öncesi taramalarla saptanabiliyor. Türkiye’de 2018’den itibaren 81 ilde talasemi için evlilik öncesi tarama gerçekleştirilmekte ve risk altındaki çiftlere genetik danışma verilmektedir. Talasemi hastaları yaşamları süresince 2-3 hafta aralarla uygulanan 2-3 ünite düzenli kan transfüzyonları ile yaşamlarını sürdürebiliyor.”