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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Her yerde aranıyordu... Apartmana kimyasal bulaştıran kadın yakalandı!

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Her yerde aranıyordu... Apartmana kimyasal bulaştıran kadın yakalandı!
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Kayseri'de, girdiği 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerek kayıplara karışan Kezban M. (37), polis ekiplerince yakalandı. İddiaya göre Kezban M.'nin psikolojik sorunları olduğu için evde hazırladığı kimyasal maddeyi apartmana sürdüğü öğrenildi.

 

İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerek kayıplara karışan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Kezban M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Kezban M.'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan kadın, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Burada ifadesi alınan kadının apartmana sürdüğü kimyasal sıvıyı evinde hazırladığını, kimyasalın koronavirüs salgınıyla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kezban M.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kadının sürdüğü sıvının ne olduğu belli oldu
Kadının sürdüğü sıvının ne olduğu belli oldu
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